'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
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'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Güncel

'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, 'Anadolu Parsı' unvanı için "81 il 81 Zirve Solo Tırmanış" projesi kapsamında 5 günde 5.zirve olan Malatya Beydağı'na tırmandı.

'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve

MALATYA - Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, 'Anadolu Parsı' unvanı için "81 il 81 Zirve Solo Tırmanış" projesi kapsamında 5 günde 5.zirve olan Malatya Beydağı'na tırmandı.

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek cennet, kendisinin geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' projesini sürdürüyor. Cennet, projesi kapsamında 27'inci tırmanışını Malatya'da bulunan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Beydağı'nda gerçekleştirdi. Art arda 5 farklı ilde 5. zirveye tırmanarak bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Cennet, "Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun vermiş olduğu dağcılık yüksek irtifa eğitimlerini aldım. Spor tırmanış hakemliği yapıyorum. Bilgilerim ve becerilerim dahilinde bir projeyi hayata soktum. Projemin ismi "81 ilde, 81 zirve Solo Tırmanış" projesi. Projenin içeriği 81 ilimizdeki en yüksek dağlarının zirvelerinde solo tırmanış yapılması ve 81 ilin en yüksek dağlarında yapılan solo tırmanış sonucunda 'Anadolu Parsı' ünvanı verilmesi yönünde bir projedir. Proje kapsamında daha önce Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metre de yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün, 2 gece kalarak Türk dağcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştim. Hemen 2 defa ayrı ayrı olmak üzere 3 günde art arda 3 farklı yerde, 3 zirveyi gerçekleştirmiştim. Bu günde Malatya'nın Beydağı'nda zirveyi gerçekleştirdim. Beydağı zirvesine tırmanışın önemi; ilk defa art arda 5 günde, 5 farklı ilde, 5 farklı zirveyi gerçekleştirdim. Son il ve zirve Beydağı oldu. Daha önceden Bolu Köroğlu dağı, Amasya Akdağ, Nevşehir Aşıklı dağı, Erzurum Palandöken ve beşincisi olan Malatya Beydağı'nı bitirerek Türk dağcılık tarihinde bir ilke imza atmış oldum" diye konuştu.

'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve
'Anadolu Parsı'ndan 5 günde 5 farklı zirve

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen

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