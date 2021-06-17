Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?
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Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?

Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?
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Evlilik programıyla ekrana gelmeye başlayan Solmaz Çiros, bir dönem de TV8 ekranalrında başlayan Aşk-ı Roman adından söz ettirmişti. Peki, Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kaç kilo? Solmaz Çiros son hali ile son sık sık konuşuluyor. İşte, Solmaz Çiros hayatı ve biyografisi...

Solmaz Çiros sosyal medyada yayımladığı paylaşımları sayesinde fenomen haline gelmişti. Çiros, 1997 yılında İzmir'de doğdu. Roman kültürü ile büyüdü ve katıldığı evlilik programıyla ün kazandı. Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir, Tepecik doğumludur. Kısa bir sürede ünlenen Çiros ailenin dört evladından biridir. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılan Solmaz Çiros, bir süre TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde de rol aldı.

ÇİÇEK SATARAK GEÇİM SAĞLADI

Bir dönem Star TV'de yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katıldı ve adından söz ettirdi. Daha sonrasında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın evlilik programına da dahil oldu. Anne ve babası ile birlikte İzmir'de çiçek satarak geçimlerini sağladıklarını dile getirmiştir. TV 8 ekranlarında bir süre hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Şu sıralar kendi güzellik merkezini açan Çiros, çeşitli mekanlarda da Roman etkinliklerinde sahne alıyor.

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