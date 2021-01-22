Sol Yanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 8. bölüm full izle

Sol Yanım dizisi bu akşam 8. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Peki Sol Yanım 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SOL YANIM 9. BÖLÜM FRAGMANI

Nefes kesen son bölümün ardından Sol Yanım yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SOL YANIM 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilgün kızını hayal kırıklığından korumak için neler yapacak? İhsan, Nilgün'le karşılaşmasının ardından Serra ve Selim'in ilişkisine bakışını değiştirecek mi? Biricik ve Zeynep'in kavgası okuldaki dengeleri nasıl değiştirecek? Berrin Kutlusay'ın malikaneye gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Selim, Burak'ın yapmaya çalıştığı kötülüğün farkına varacak mı?

Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar.

Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır.

Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.

SOL YANIM 8. YENİ BÖLÜM İZLE