Söke ile Cluj arasında kardeş şehir adımı atıldı

15.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:55

Kuşadası Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Sürdürülebilir Turizm" projesi kapsamında Söke Belediyesi ile Romanya'nın Cluj Belediyesi arasında kardeş şehir olmanın ilk adımı atıldı.



"Sürdürülebilir Turizm İş Birliği" konusunda imza altına alınan mutabakat anlaşmasında Söke Belediyesi de yer aldı. Toplantıya Söke Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan katıldı.



Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Şehir-Eşleştirme Hibe Programı (TWIN) kapsamında; Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı'nın final konferansı" final oturumlarıyla son buldu. Konferansa AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da katıldı.



Konferansın sonunda "Sürdürülebilir Turizm İş Birliği" konusunda mutabakat anlaşması imzalandı. Mutabakatta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın kardeş şehri Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan ve Söke'nin kardeş şehir adımını attığı Tomanya'nın Cluj Kenti Belediye Başkanı Emil Boc'un imzası yer aldı.



"Önemli bir proje"



Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan; "Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin bölgemiz ve ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Komşu ilçemiz Kuşadası ülkemizin en gözde turizm kenti. Marka olmayı ve tanıtılmayı bekleyen turizm, tarihi be doğal güzellikleri barındıran Sökemiz, ayrıca Kuşadası ve Didim gibi turizm merkezlerine lojistik destek sağlayan bir ilçe. Sürdürülebilir turizm projesinin içinde paydaş olarak yer alıyor olmaktan ve Cluj ile kardeş şehir adımlarını atmış olmaktan dolayı mutlu olduk. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA