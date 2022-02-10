AYDIN (İHA) - Söke'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Tekneler alabora oldu, tabelalar devrildi

Fırtına sonrası yaralar sarılıyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde önceki gün başlayan ve dün gece saatlerinde sona eren fırtına hayatı olumsuz etkilerken, balıkçı tekneleri fırtınadan zarar gördü.

Söke'nin denize açılan kapısı olan Doğanbey'de Karina Dalyanında yaşanan fırtına nedeniyle balıkçı kayıkları Ege Denizi açıklarına sürüklenirken; bazı teknelerde alabora oldu. Doğanbey Mahallesi'nde yol kenarında bulunan tabelalar devrilirken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve kopan elektrik telleri nedeniyle uzun süre enerji verilemediği belirtildi.

"Deniz bazı yerlerde 100 metre geri çekildi"

İki gün süren fırtınada deniyle Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde yer alan Karina Dalyanı'nda deniz suyunun bazı noktalarda 100-150 metre geri çekildiği görüldü. Denizin çekilmesi nedeniyle kıyıya bağlı balıkçı kayıkları karaya otururken; bazıları da aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle açık denize savruldu. Fırtına sonrasında kıyıda suyun yeniden yükselmeye başladığı görülürken, Karina'da bulunan Su Ürünleri Kooperatifi ve çevresinde balıkçılar yaralarını sarmaya başladı. Kimi devrilen kayığını sudan çıkarmaya çalıştı, kimi ise karaya oturunca zarar gören ekmek teknesini tamir etmeye başladı.

"20 senedir böyle fırtına görmedik"

Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt son 20 yıldır böylesi şiddetli bir fırtına ile karşılaşmadıklarını ifade ederken; "İki gün zor bir süreç yaşadık. Çok şiddetli bir fırtına gerçekleşti. Hem köyde, hem de kooperatif alanında zarara yol açtı. Elektrik telleri koptu, uçan çatılar var. Belki 20 senedir böyle bir fırtınayla karşılaşmadık. Bazı balıkçı kayıklarını kopardı. Ağlar zarar gördü, kimi kayıklar battı arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyor. Gerçekten çok şiddetli bir fırtına olmasına rağmen çok şükür ki, daha büyük üzücü bir olayla karşılaşmadık" diye konuştu.