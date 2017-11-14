Söke'de Deve Güreşi Heyecanı Yaşanacak

Söke Priene Deve Güreşi Şenliği heyecanı 3. Kez Güllübahçe Mahallesi'nde yapılacak. 19 Kasım Pazar günü Güllübahçe Spor Alanında gerçekleşecek güreşlere Ege Bölgesinin çeşitli yerlerinden ünlü develerin katılması bekleniyor. Söke Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek güreşler, meraklılarına keyifli bir gün yaşatacak.



Sökespor yararına yapılacağı belirtilen güreşleri düzenleyen Salih İçel'den edinilen bilgiye göre 3. Söke Priene Deve Güreşi Şenliği'ne katılacak bazı develer şöyle:



Söke'den Kara Murat, Kocaman Dayı, Öztiryaki (Tek Yürek), Hançer, Alpaslan 1071, Bozok, Bergutay, Serkan, Buhara, Son Mohikan, Lejyoner; Germencik'ten Akın Bey, Çılgın Akın, 10 Numara 5 Yıldız, Ayyıldız 1.2; Aydın'dan Gezerler, Aydın Pulluk 1.2, Çavuşoğlu 1.2, Kara Efe, Pars Bey, MiksBey; Bağarası'ndan Baştacı 1.2, Sarıcan, Filistinli, Özçelik 1.2, Kapubağlı, Deli Yürek, Bıyıklı Tito; Bozdoğan'dan Özgünhan 1.2.3, Derinsu; Nazilli'den Boncuklu Ünal 1.2.3; Milas'tan Özen Efe1.2.3, Çılgın Gökhan, Eymen Mendres; Umurlu'dan Pazarlıoğlu; Tire'den Gökçen Efe 1.2.3, Hırçın Husur, Falakçı; Bodrum'dan Kanka, 48, Tunahan, Burakhan.



Gerçekleşecek deve güreşi heyecanına tüm bölge halkı davet ediliyor. - AYDIN