Söke'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
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Söke'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Söke'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde "Kitap Bağış Standı" kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde "Kitap Bağış Standı" kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standa davetliler tarafından kitap bağışında bulunuldu.

Burada konuşma yapan Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdoğan, "Söke'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nca bulunan hükümlülerimizin okuması amacıyla ihtiyaç fazlası kitapların Söke halkı tarafından bağışlanması için bu standı açmış bulunmaktayız." dedi.

Erdoğan, standın 16 gün boyunca açık olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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