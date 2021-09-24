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Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

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Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin'den sonra Güllübahçe'de devam ediyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin'den sonra Güllübahçe'de devam ediyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayarak meslek edinmeleri amacıyla hayata geçirilen Balık Ağı Örme Kursu Aydın'ın Söke ilçesinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Söke'nin Doğanbey ve Serçin Mahallelerinde Söke İş-Kur, Halk Eğitim Merkezi ile Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilen kursları tamamlayan 40 kadın sertifikalarını almasının ardından meslek edinmeleri sağlandı. Kadınlara yönelik faaliyete geçirilen Balık Ağı Örme Kursunda kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınırken, 2021 planlaması kapsamında Güllübahçe Mahallesi'nde de kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu açıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen kursun açılış törenine Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Özsakarya Çilingir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Canip Atalay ve Levent Şener, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Halk Eğitim İlçe Müdürü Hakan Çevik ile mahalle muhtarı ve kursiyerler katıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl, İlimiz Söke ilçesine bağlı Doğanbey ve Serçin Mahallelerinde Söke İş-Kur ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin işbirliği ile Kadınlara Yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu düzenlenmişti. 2021 yılında da Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile, meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınarak, Güllübahçe Mahallesindeki kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu planlanmıştır. İl Müdürlüğümüz öncülüğünde gerçekleştirilecek olan kursun açılışı Güllübahçe Mahalle Muhtarlığında gerçekleştirilmiştir. Kursiyerlerimize başarılar diler ve hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

Söke'de balık ağı örme kursları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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