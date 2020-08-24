Sokakta yürürken kafasına tabela düştü
Samsun'da yolda yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu.
24.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:16
Samsun'da yolda yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu.
Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Ş. kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kafasına bir iş yerinin tabelası düştü. Yaralanan şahıs ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA