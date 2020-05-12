Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
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Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Antalya'da sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun eşek oynayan gençlerin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
12.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:43

Antalya'da maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı eden bir grup genç, 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Gençlerin görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYARAK 'UZUN EŞEK' OYNADILAR

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10'dan fazla genç, halk arasında 'uzun eşek' diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı.

KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç, cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri, gençlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
FARUK: Tam adlarına layik olanı oynamışlar memleketde başı boş çok eşeklervar yapacak birşey yok
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MEMET33: TEBRİKLER SİZE, TAM TESPİT. . .
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1234: OYNADIKLARI TAM ONLARA UYGUN
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