Sokakta kurban kesmek yasak mı? Bahçede kurban kesmek yasak mı?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Peki, Sokakta kurban kesmek yasak mı? Bahçede kurban kesmek yasak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban kesimine ilişkin kurallar belirlendi. Peki,Sokakta kurban kesmek yasak mı? Bahçede kurban kesmek yasak mı?

SOKAKTA KURBAN KESMEK YASAK MI?

Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi. Buna göre;

Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirler alınacak.

Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.

Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılacak. Sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olmayan) kişilerin girişine izin verilecek.

Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

Hayvan satış alanında maske takılacak. Müşteri ve satıcılar satış alanında fiziki mesafeye uyacak. Müşteri ve satıcı arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak.

KURBAN KESİM KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesime uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince, 1000 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 96 bin 561 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 399 lira idari para cezası verilecek.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 75 lira idari para cezası verilecek.

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