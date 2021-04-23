Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
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Sokak sokak gezip şeker dağıttılar

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Güncel

Sokak sokak gezip şeker dağıttılar Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklara, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar sürpriz yaparak, miniklerin coşkusunu paylaştı.

Sokak sokak gezip şeker dağıttılar

ERZURUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklara, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar sürpriz yaparak, miniklerin coşkusunu paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan miniklere Palandöken belediyesinden anlamlı sürpriz yapıldı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sokak sokak gezip çocuklara şeker dağıttı. Hediyelerine kavuşan miniklerin ise mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Covid-19 münasebetiyle 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşayan çocuklara sürpriz yapan Başkan Sunar, "Aslında bugün bambaşka bir sürpriz yapmak istemiştik. İlçemizdeki billboardlara lolipopları tutturarak sokağa çıkan çocuklarımıza küçük bir sürpriz yapacaktık. Covid 19 tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararı nedeniyle olmadı. Durum böyle olunca madem çocuklarımız dışarıya çıkamıyor, o halde biz çocuklarımıza gidip bayram coşkularını paylaşalım dedik. Muradımız bayram havasını yaşatmak. İnşallah başarılı olmuşuzdur." diye konuştu

Milli ve manevi değerler ışığında büyüyen çocukların, geleceğin teminatı olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, "Adetlerine, ananelerine, terbiyelerine, cemiyetlerinin kodlarından beslenen çocuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi taşıyacak geleceğimizdir. Tarihinin büyüklüğünü, mazisinin şerefini, dedelerinin şanını bilen, üstün vasıflarla donatılan çocuklarımızla, gelecek çok daha aydınlıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar
Sokak sokak gezip şeker dağıttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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