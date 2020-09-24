Sokak ortasında 'sopa'lı kavga
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Sokak ortasında 'sopa'lı kavga

24.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:36
Sokak ortasında 'sopa'lı kavga

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 2 erkek ile 1 kadın sokak ortasında sopalarla birbirine girdi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 2 erkek ile 1 kadın sokak ortasında sopalarla birbirine girdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı 75'inci Yıl Caddesi ile Hürriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. 2'si erkek 3 kişi, bilinmeyen nedenle birbirlerine sopalarla saldırdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde; beyaz tişörtlü erkek ile kadının siyah tişörtlü erkeğe sopalarla saldırdığı görüldü.

'BİSİKLETE TAŞLA ZARAR VERDİLER'

Yoldan geçenlerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde kadın ile beyaz tişörtlü erkek, siyah tişörtlü erkeğe ait olduğu değerlendirilen bisiklete de taşlarla zarar verdi. Kavga, kavşaktan geçen araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Sokak ortasında 'sopa'lı kavga
Sokak ortasında 'sopa'lı kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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