BALIKESİR (İHA) - Sokak hayvanları için güç birliği

BBB ve BAÜN sokak hayvanları için güçlerini birleştirdi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında "Veteriner Hekimliği Hizmetleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş tarafından imzalanan protokol kapsamında iki kurum yaralı ve hasta hayvanların teşhisinde, tedavisinde ve ıslahında ortak hareket edecek. Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sokak Hayvanları Bakımevlerinde klinik ders ve staj imkanına sahip olacak. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Veteriner Fakültesi'nde Doppler Ultrason Cihazı bağışlandı.

İmzalanan protokolün Veteriner Fakültesi öğrencilerine daha fazla pratik yapma imkanı sağlayacağını söyleyen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, "Birçok alanda Büyükşehir Belediyesi'nin ve Başkanımız Yücel Yılmaz'ın desteklerini gördük. Büyükşehir Belediyemiz ile hasta ve yaralı hayvanların teşhis, tedavisi ve ıslahının geliştirilmesi noktasında birlikte hareket edeceğiz. İmzalayacağımız bu protokolün üniversitemiz, şehrimiz ve belediyemiz için hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Şehrin ve üniversitenin bütünleşmesi konusunda önemli bir adım daha attıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir Üniversitemize teşekkür ediyorum. Şehrin ihtiyaç duyduğu her noktada, her zaman birlikte çalışıyoruz. İmzaladığımız Veteriner Hekimliği Hizmetleri İşbirliği Protokolü ile yaralı ve hasta hayvanlarımızın teşhis, tedavi ve ıslahını Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yapacağız. Üniversitemizin yanımızda olması, bu işi bilen ve yetişen insanların olduğu kocaman bir fakültenin tüm gücüyle şehrin arkasında olduğunu bilmek bizleri de mutlu ediyor. Şehrimiz için hayırlı olsun." dedi. İmza töreninin ardından protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nce Veteriner Fakültesi'ne bağışlanan ultrason cihazı Zeytin isimli köpeğin tedavisinde ilk kez kullanıldı.