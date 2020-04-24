Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)
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23 Nisan, Bilecik, Kütahya, Güncel, Haber

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSUEskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, balkonlarda kutlandı.

24.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:26
Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (5)

BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, balkonlarda kutlandı. Evlerinde pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okuyup bayram coşkusuna ortak oldu.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutladı. Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarda ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkanlar saat 21.00'de hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. Bulvar üzerindeki bir sitenin yönetici olan Mehmet Çıtak, tüm site sakinlerinin balkonlarda bayramı coşkuyla kutladığını ifade ederek, "Sitemizin bahçesindeki çimlerimize 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Onun yanında ışıklandırmalar yaparak komşularımızla seferber olduk. Hep birlikte coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum. 23 Nisan'ı bu sene 100. yılında kutladık, nice 100 yıllara" dedi.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da eşiyle birlikte konutun balkonuna çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı söyledi. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği de bayram için hizmet binaları önünde meşaleli kutlama yaptı. 112 çalışanı sağlık personeli saatler 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşı okudu.KÜTAHYA'DAKİ KUTLAMALARTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Kütahyalı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı söyledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Necmettin Koç'un yanı sıra idare kademesi hizmet binasının balkonunda İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından polis araçları kent merkezinde konvoy oluşturarak sirenlerle balkon ve camlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bilecik'te de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile evlerinin balkonlarına çıkarak saatler 21.00'i gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,BİLECİK,-


Kaynak: DHA

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