Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar
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Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar

14.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:35

Korona önlemleri kapsamında hafta sonları 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamada bazı uyanık vatandaşların, özel hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak kısıtlamayı delmesi pes dedirtti. Bir hastanede görev yapan doktor "Kısıtlamaya takılan vatandaş, hastaneden gelen mesajı gösteriyor. Arayınca 'unuttuk' diyorlar" dedi.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, cuma günü saat 21.00'de başlayan pazartesi saat 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. Marketler ve bakkallar ile yiyecek satan işyerleri ise açık kaldı.

UYANIKLIK ETTİLER

Hürriyet'in haberine göre, yurdun büyük çoğunluğunda kısıtlamaya uyulurken, bazı uyanıkların pes dedirten yöntemlerle kısıtlamayı deldiği ortaya çıktı. Özel hastaneden ya da kan merkezlerinden randevu alanlar, telefonlarına gelen mesajı göstererek kontrol noktalarından kolayca geçebiliyordu.

"ARAYINCA 'UNUTTUK' DİYORLAR"

Bursa'daki bir özel hastanede görev yapan cerrah Prof. Dr. Halil Özgüç her hafta aynı sorunu yaşadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda 'ben hastaneye gidiyorum' diyor. Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, 'unuttum, gelmeyeceğim' gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suistimal. Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz."

"KUŞ UÇURMAYA GİTTİM"

Karantinadan kaçıp sokaklara çıkanların bahaneleri de dudak uçuklattı. Isparta'daki izolasyon denetim ekibinin koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, karantina kaçaklarının ilginç bahanelerini şöyle anlattı:

"Karantinada olanları sıkı kontrol ediyoruz. Mesela hem pozitif, hem de temaslı bir aileyi dilencilik yaparken yakaladık. Karantinayı ihlal edenler yakalandıklarından çoğunlukla, 'Ben faturamı yatırmaya gitmiştim', 'Bankaya para çekmeye gitmiştim', 'Pazara meyve almaya gitmiştim, bana vitamin olsun diye', 'Hepimiz karantinadayız. Ekmek almaya çıktım', 'Kuş uçurmaya gittim' gibi bahanelere sığınıyor.

Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar
Haber Yorumları (2)
ÇIKARIN: bu hainleri bulaş destekcilerini kuralsizlari vatandasliktan cikarin sosyal terorist....
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ÖMER TURAN: boşuna yapmayın ölsünler sizde bizde kurtulalım bu akılsızlardan
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500
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