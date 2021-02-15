Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu

Honduras'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden üniversite öğrencisi Keyla Patricia Martinez Rodriguez, kaldığı nezarethanede ölü bulundu. Polisler tarafından intihar ettiği iddia edilen genç kadının ailesi, bu iddiayı yalanladı ve polisler hakkında şikayette bulundu.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta yaşayan 26 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Keyla Patricia Martinez Rodriguez, arkadaşı ile beraber sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Polis tarafından gözaltına alınan iki arkadaş, nezarethaneye atıldı. Keyla'nın arkadaşı ile ayrı nezarethanelere konulduğunu söyleyen polis ekipleri, genç kadının gömleğini çıkarıp kendini boğarak öldürdüğünü söyledi.

HASTANEYE GELMEDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Genç kadının ölümü hakkında konuşan polis ekipleri, Keyla'nın kendi gömleği ile intihar ettiğini ve onu bulduklarında hemen hastaneye götürdüklerini fakat kurtulamadığını belirtti. BBC'nin elde ettiği belgelere göre Keyla, hastaneye gelmeden hayatını kaybetti.

AİLE, POLİSİN İDDİASINI YALANLADI

26 yaşındaki genç kadının ailesi, polisin intihar iddialarını kabul etmedi. Keyla'nın şüpheli ölümü, insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkede tepkilerin artmasına sebep oldu. Adalet Bakanlığı ve İnsan Hakları avukatları, olay ile ilgili soruşturma açıldığını belirtti.