Sokağa çıkma yasağında paket servis saatleri değişti! Paket servisi kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağında paket servisi vatandaşlar tarafından sıkça tercih edildi. Sokağa çıkma yasağında paket servis saatleri değişti! Paket servisi kaça kadar açık?

PAKET SERVİSİ KAÇA KADAR AÇIK?

Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonları 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA GEL AL OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Daha önceki genelgede; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerlerinin 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği ifade edilmişti.