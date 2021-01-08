Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek yasak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları bu hafta da devam ediyor. 8 Ocak Cuma 21:00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi 05:00'da sona erecek. Peki bu süre zarfında, Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? İşte cevapları!

8 Ocak Cuma 21:00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 11 Ocak Pazartesi 05:00'da sona erecek. 56 saatlik Koronavirüs hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresinde, vatandaşlar muaf olan durumlar dışında sokağa çıkamayacak. Peki, Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek yasak mı? Hastaneye gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte tüm bu soruların cevapları!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Toplamda 56 saat sürecek süreçte, muaf olan kişiler muafiyetlerini belgelemek kaydıyla dışarı çıkabilirler. Sokağa çıkma yasağındahastaneye gitme, sağlık randevuları hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan madde şu şekilde;

"Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle muaf tutulabilecektir."

Ayrıca ciddi sağlık durumlarında, hastaneye gidildiğini belgelenmesi koşuluyla hastalar hastaneye gidebilecekler.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.