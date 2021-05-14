Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: "Güvenlik kameralarından tespit edilsinler"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: "Güvenlik kameralarından tespit edilsinler"

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: 'Güvenlik kameralarından tespit edilsinler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, evinin çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlardan şikayetçi oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, evinin çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri nezaretinde ifade vermesi için karakola götürülen Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahısların güvenlik kameralarından tespit edilip, cezai işlem uygulanmasını talep etti.

Süleymaniye Mahallesi Alalar Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Erhan Yılmaz, sitenin çevresinde oturarak sokağa çıkma yasağına uymayan şahıslardan rahatsız olarak, polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekiplere, şikayetçi olduğunu söyleyen Yılmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Basın mensuplarına açıklama yapan Erhan Yılmaz, "Sitemizin yanında çocuk parkı ve top sahası var. Ama ailece balkona çıkamıyoruz. Benim 5 yaşında olan çocuğumu, sokağa çıkma yasağı var diye aşağıya indirmiyorum. Peki bunlara neden cezai işlem uygulanmıyor. Komşularımın hepsi şikayetçi. Polisi arıyoruz. Polisin geldiğini görünce kaçıyorlar. 5 dakika sonra tekrardan geri geliyorlar. Cezai işlem uygulanmasını istiyorum. Düğün salonunun güvenlik kameralarını alın, cezai işlem uygulanmasını sağlayın" dedi. - BURSA

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: 'Güvenlik kameralarından tespit edilsinler'
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: 'Güvenlik kameralarından tespit edilsinler'
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: 'Güvenlik kameralarından tespit edilsinler'
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: 'Güvenlik kameralarından tespit edilsinler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Babası uyurken evi ateşe veren evlat, kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Samet Aybaba Ali Tandoğan Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü: "Güvenlik kameralarından tespit edilsinler" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:17:59. #1.16#

title