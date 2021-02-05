Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 12 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?

Vatandaşların merak ettiği konular arasında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu geliyor. Peki, Hafta sonu yasak var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 12 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı var mı, yarın yasak var mı?

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında hafta sonları sokağa çıkmak yasaklandı. Aralık ayının başından itibaren 81 ilde hafta içi sınırlı süre ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 12 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

Hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağından muaf olacak kimselerin tam listesi şu şekilde;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında hafta sonları sokağa çıkmak yasaklandı. Aralık ayının başından itibaren 81 ilde hafta içi sınırlı süre ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Azalan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar Yarın yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorularının cevapları

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Yasakların ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar bu hafta sonu 30-31 Ocak'ta yasak var mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki Yasaklar ne zaman sona erecek, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

YARIN YASAK VAR MI?

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor

12 ŞUBAT HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Gelecek hafta için sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Kurulu toplantısı sonrası netleşecek.