Sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu toplantısına göre sokağa çıkma yasağı olacak mı, herkese mi gelecek?
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Sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu toplantısına göre sokağa çıkma yasağı olacak mı, herkese mi gelecek?

16.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:06
Sokağa çıkma yasağı var mı? Bilim Kurulu toplantısına göre sokağa çıkma yasağı olacak mı, herkese mi gelecek?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla sebebiyle bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Sızıntı bilgiler üzerine vatandaşlar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? gibi soruların cevaplarını merak etti.

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşüldü. Bu toplantıda ayrıca vaka artışıyla gündeme gelen kısıtlamalar da konuşuldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantısında 4 yeni tavsiye kararı aldı. Bu tavsiyeler, eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye kararı alan Bilim Kurulu'nun kararları yarın toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanarak duyurulacak.

Işık paylaşımının devamında, "Yarın Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var:

1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması,

2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı" dedi.

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