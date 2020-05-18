Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Koronavirüsle mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında, Sancaktepe'deki kaymakamlık binasının önünde kaydedilen görüntüler "Pes" dedirtti. Vatandaşlar, kaymakamlık binasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan, 11 Mart günü de Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Akciğer enfeksiyonlarına yol açarak solunum yetmezliğine bağlı ölümlere sebep olan virüsle mücadele kapsamında yetkililer tedbirler almaya devam ediyor. Alınan tedbirlerden biri de sokağa çıkma yasakları. Son sokağa çıkma yasağı, 16 Mayıs Cumartesi gününü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'yla birleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirdi.

DEVLET BİNASI ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

Şüphesiz İstanbul da bu kentler arasında yer aldı ancak bugün kaydedilen görüntüler endişe yarattı. İşe gitmek için evinden çıkan bir sağlık çalışanının kaydettiği görüntülere ise Haberler.com ulaştı. Sancaktepe Kaymakamlık binası önünde toplanan kalabalık, caddeye doğru uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüntüleri kaydeden sağlık çalışanı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde gördüğü manzara karşısında şaşırdığını dile getirdi.