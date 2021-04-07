Sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı? Korona ne zaman başladı?

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. COVID-19'a yakalanan çoğu kişi, hafif ila orta düzeyde semptomlar göstermekte ve özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir. Koronavirüs ile birlikte Türkiye ve dünyada tedbirler alındı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı? Korona ne zaman başladı?

Koronavirüs ya da korona virüsü kuşlarda ve memelilerde hastalıklara sebep olan ve Coronaviridae familyasının iki alt familyasından birini oluşturan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan virüs, nezle vakalarının önemli bir bölümüne yol açmasıyla birlikte, aralarında MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19 (2019-nCoV)'un bulunduğu bazı nadir koronavirüs çeşitleri ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Koronavirüsler ineklerde ve domuzlarda ishal, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Sokağa çıkma yasağı, belirli düzenlemelerin geçerli olduğu bir zamanı belirten bir emirdir. Tipik olarak, bireylerin evlerine dönmeleri ve burada kalmaları gereken zamanı ifade eder. Böyle bir emir kamu makamları tarafından verilebileceği gibi evde yaşayanlara bir evin sahibi tarafından da verilebilir.

Örneğin, au pair gibi, akşamları ev sahibi ailenin evine ne zaman dönmeleri gerektiğini düzenleyen bir sokağa çıkma yasağı verilir.

Sokağa çıkma yasakları sıkıyönetimde kullanılan bir denetim unsurudur; ancak savaş, pandemi, afet veya kriz durumunda kamu güvenliği için sokağa çıkma yasakları da uygulanabilir.

Türkiye'de COVID-19 pandemisi önlemleri kapsamında 21 Mart 2020 itibarıyla 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır. Daha sonra, 3 Nisan itibarıyla yasak 20 yaş altına da uygulanacak biçimde genişletilmiştir.

10 Nisan'da ise 30 büyükşehir ve Zonguldak için 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Haftasonu yasakları bir süre devam etmiştir. Ramazan Bayramı ve arefesinin olduğu 23 ila 26 Mayıs arasında ise tüm yurtta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.[8] Yazın kısıtlamalar kaldırılmış, 20 Kasım 2020 itibariyle yeniden yürürlüğe konmuştur.

Pandemi döneminde, ilk olarak 65 yaş üzerine ilan edilen sokağa çıkma yasağı yaş ayrımcılığı ve insan hakları ihlali tartışması yaratmıştır. Ancak 12 Haziran 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle bunun bir hak ihlali olduğunu kabul etmemiştir.