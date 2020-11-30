Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama E-devlet nasıl yapılır? Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama E-devlet nasıl yapılır? Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir?

30.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:12
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama E-devlet nasıl yapılır? Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir?

Koronavirüs önlemleri ve tedbirleri kapsamında son alınan kararla birlikte sokağa çıkmak 20 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstüne yasaklandı. 30 Kasım kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı geldi mi? Peki yasağa uyulmaz ve sokağa çıkılırsa cezası ne olacak? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı tedbirleri arttırıldı. Böylelikle 20 yaş altı gençler de sokağa çıkma yasağına dahil edilmişti. 30 Kasım tarihinde toplanan kabine sonrası yeni kararlar da gelebilir. Peki sokağa çıkma yasağı delinirse ne olur? Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı ilk uygulaması 21 Kasım akşam saat 20.00'de başladı ve saat 10.00'da sona erdi. 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA E-DEVLET'TE NASIL YAPILIR?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza almışsanız buraya tıklayarak E-devlet'ten cezanızın detaylarını öğrenebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA E-DEVLET LİNKİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen para cezaları mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebiliyor. İdari para cezası belediye tarafından düzenlemişse belediye birimlerine ödenmesi gerekiyor.

Yani, sokağa çıkma yasağı cezası alanlar mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine müracaat edip cezalarını ödeyebilir.

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 28 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri, detayları | Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 28 29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri, detayları | Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Moderna aşısı fiyatı kaç TL, ne kadar olacak? Ücretsiz mi verilecek? Ülkemizde kullanılacak mı? Devlet destekli mi olacak? - HaberKış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2020? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği zorunlu mu, kimlere zorunlu? - HaberHES Kodu nedir? HES Kodu nasıl alınır? HES kodu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Adım adım HES Kodu alma! - Haber30 Kasım Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs tedbirleri neler? - Haber20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı günleri neler? - HaberSON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilecek mi? Yeni yasaklar neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının süresi uzatılacak mı? - HaberSon Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı - HaberYeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Haberlerİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Garo Paylan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur İbrahim Büyükak Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Josef De Souza Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama E-devlet nasıl yapılır? Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:12:32. #1.15#
title