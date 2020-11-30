Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama E-devlet nasıl yapılır? Sokağa çıkma yasağı cezası nereye ödenir?

Koronavirüs önlemleri ve tedbirleri kapsamında son alınan kararla birlikte sokağa çıkmak 20 yaş altı gençlere ve 65 yaş üstüne yasaklandı. 30 Kasım kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı geldi mi? Peki yasağa uyulmaz ve sokağa çıkılırsa cezası ne olacak? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı tedbirleri arttırıldı. Böylelikle 20 yaş altı gençler de sokağa çıkma yasağına dahil edilmişti. 30 Kasım tarihinde toplanan kabine sonrası yeni kararlar da gelebilir. Peki sokağa çıkma yasağı delinirse ne olur? Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı ilk uygulaması 21 Kasım akşam saat 20.00'de başladı ve saat 10.00'da sona erdi. 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA E-DEVLET'TE NASIL YAPILIR?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza almışsanız buraya tıklayarak E-devlet'ten cezanızın detaylarını öğrenebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen para cezaları mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebiliyor. İdari para cezası belediye tarafından düzenlemişse belediye birimlerine ödenmesi gerekiyor.

Yani, sokağa çıkma yasağı cezası alanlar mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine müracaat edip cezalarını ödeyebilir.