Sokağa çıkma yasağı 4 gün oldu mu? Sokağa çıkma yasağı dört gün mü olacak?

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen sokağa çıkma yasağı süresinde değişiklik yapılmasını istemedi. Peki, sokağa çıkma yasağı dört gün mü olacak? Sokağa çıkma yasağı 4 gün oldu mu?

Millet gazetesine açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen sokağa çıkma kısıtlamasının süresi hakkında dikkat çekici talepte bulundu. Sokağa çıkma yasağı 4 gün oldu mu? Sokağa çıkma yasağı dört gün mü olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÖRT 4 GÜN MÜ OLACAK?

Pazartesi ve salı günü kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Millet gazetesine açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şunları söyledi: "Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. Yoğun kar yağışı İstanbul'un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul'un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı." dedi.