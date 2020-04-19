Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Hareketlilik yaşanmadığı cadde ve sokaklarda, vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı görüldü.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Kaynak: AA