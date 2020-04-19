Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
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Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Gazipaşa, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:05
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Hareketlilik yaşanmadığı cadde ve sokaklarda, vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı görüldü.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

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