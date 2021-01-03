Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Nurdağı ilçesinde sokak hayvanlarına yem, mama ve su bırakıldı.

Mezbaha, Büyükşehir Parkı ve Küçük Sanayi Sİtesi civarında oluşturulan besleme noktalarına yem bırakan Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına et, mama ve yem bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde, bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek