Sokağa çıkma kısıtlamasında dağlarda aç kalan hayvanları beslediler

Bursa'da hayvan severler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları 'aç kalmasın' diye özel izin alıp onları elleriyle besledi. Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda yaşayan sokak köpekleri karşılarında hayvan severleri görünce büyük mutluluk yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalacağını düşünen 2 esnaf özel izin alarak Bursa'nın çeşitli yerlerindeki sokak hayvanlarını hazırladıkları 300 kilo etle besledi. Nilüfer ilçesinde esnaflık yapan Ali Eren Soluk ve Ali Koçak, kısıtlamada sokak hayvanları 'aç kalmasın' diye kolları sıvadı. Aldıkları 300 kilo eti kazanlarda pişiren hayvan severler sonra bunları belirledikleri besleme noktalarındaki hayvanlara elleriyle yedirdi. Sokak köpekleri kendilerini besleyen hayvan severlerin biran olsun yanından ayrılmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları 'aç kalmasın' diye kolları sıvadıklarını ifade eden Ali Koçak, "Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları aç kalıyor. Bizde bu dönemde bu hayvanları nasıl aç bırakmayız diye düşünüp izin alarak onları hazırladığımız 300 kilo etle ellerimizle besledik. Onları mutlu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Doğadaki dostlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ali Eren Soluk, "Biz sokak hayvanlarını ve insanların ulaşamayacağı yerdeki hayvanları besliyoruz. Besleme noktalarını tek tek gezip onları besledik onlar mutlu oldu bizde mutlu olduk" şeklinde konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı