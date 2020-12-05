Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü

Koronavirüs salgınının etkisini en çok hissettirdiği ülkeler arasında yer alan İspanya'da sokağa çıkma kısıtlaması ve sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısı 1 ay gibi kısa bir sürede 25 binden 5 bine kadar düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği yaşanırken birçok ülkede vaka sayıları yeniden korkutucu boyutlara ulaştı. Bu ülkelerden biri olan İspanya ise bu kez işini şansa bırakmadı ve vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından bir dizi önlemi devreye soktu. Bu önlemlerden en dikkat çekeni ise sokağa çıkma kısıtlamasıydı.

VEFAT SAYISI 214'E KADAR GERİLEDİ

Ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saatte 214'e kadar geriledi. Rakam olarak ciddi olsa da ülkedeki genel koronavirüs tablosuna bakıldığında, vefat ve vaka sayısının bugünlerdeki durumu, gidişatın iyiye doğru olduğunu gösteriyor. Alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamasının işe yaradığını ortaya koyuyor.

YOĞUN BAKIM'DA YATAN HASTA SAYISI AZALDI

Yine çok uzun bir süre sonra yoğun bakımda yatan hasta sayısı da %25'in altına düştü. Ülke genelinde korona nedeniyle hastanede yatan hasta sayısı da 12 bin 552. Maske zorunluluğu, kapalı alanlara yönelik düzenlemeler, restoranların kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlaması bu sayıların gerilemesinde büyük rol oynadı.

NOEL VE YILBAŞINDA ARTIŞ YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Salvador İlla ve uzmanlar, Noel ve yılbaşı döneminde bu sayının yeniden artmasından endişe ediyor. Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı sürüyor.

ÜLKEDE SON DURUM

Bakanlık, son 7 günde 952 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 252'ye çıktığını bildirdi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 684 bin 647'ye yükseldi.