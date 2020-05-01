SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM'DE KAZA 5 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM'DE KAZA 5 YARALI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM'DE KAZA 5 YARALI
01.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:49

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde TEM Otoyolu'nda bir otomobil emniyet şeridinde bulunan 3 otomobile vurarak takla attı, kazada 5 kişi yaralandıKaza, TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzeri Ankara istikametinde 23.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde TEM Otoyolu'nda bir otomobil emniyet şeridinde bulunan 3 otomobile vurarak takla attı, kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzeri Ankara istikametinde 23.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan bir otomobil sürücüsü, viyadük üzerinde otomobili arıza yapınca otomobilini emniyet şeridine çektikten sonra yakınlarına haber verdi. İki otomobil ile yardıma gelen yakınları da otomobillerini emniyet şeridine park etti. Arıza yapan otomobil ile ilgilendikleri sırada iddiaya göre Ahmet K.'nın kullandığı 34 CPU 468 plakalı otomobil önündeki kamyoneti geçmek isterken emniyet şeridindeki üç otomobile vurarak takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobil hurdaya dönerken kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sürücü Ahmet K'nın. Yara almadan kurtulduğu kazada, Adem T. Baver B. Yasin G. Adnan B. ve Okan T. yaralandı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü,? Makas atıyordu arkadaş, geçemedi emniyet şeridinden geçerken 3 arabayı da alıp vura vura takla attı" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM'DE KAZA 5 YARALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Yerlitaş Haluk Levent Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİ TEM'DE KAZA 5 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 02:10:06. #1.14#
title