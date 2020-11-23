Soğuyan havalar meyveye ilgiyi arttırdı
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Soğuyan havalar meyveye ilgiyi arttırdı

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:02
Soğuyan havalar meyveye ilgiyi arttırdı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar C vitamini deposu olan meyvelere yöneldi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar C vitamini deposu olan meyvelere yöneldi.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, C vitamini yönünden zengin olan meyvelere yöneldi. Pazara giderek soğuk algınlığı ve gribe karşı doğal çözüm yolları arayan vatandaşlar, en çok portakal, mandalina, kivi ve limonu tercih etti.

Şanlıurfa'da görev yapan Doktor Mahmut Demir, vitamin yönünden zengin meyvelerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Daha çok sağlıklı beslenmemiz, dengeli beslenmemiz için takviye amaçlı vitamin yönünden zengin gıdalardan almayı planlıyorum. Meyvelerden mandalina, portakal alacağım. Bunlar C vitamini yönünden zengin. Bununla birlikte kırmızı ve mor meyvelerde de bol miktarda C vitamini var. Şu an dengeli ve sağlıklı beslenme için kırmızı ve mor meyveleri öneriyorum" dedi.

Pazarda meyve satan İsmail Önge ise, "Yaklaşık 5 yıldır Karadeniz kivisi satıyorum. Karadeniz kivisi gribe karşı en etkili C vitaminidir. Karadeniz kivisi ve İran kivisi var. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Şu an sattığımız Karadeniz kivisi. Herkese öneririz. Gribe birebir, güzel bir kividir" ifadelerini kullandı.

Sağlık sektöründe çalışan Meliha Acar da, "Her zaman aldığım meyveler ve gerçekten kaliteli. Korona virüs ve gribe karşı insanlarımızın bol bol meyve tüketmeleri gerekiyor. Özellikle C vitamini barındıran meyveler şu an tam mevsimi olduğu için tüketilmelidir. Mandalina, limon, portakal tüketilmelidir. Öksürük için özellikle nar tüketilmelidir. Akciğerleri çok temizliyor. Elma iyi bir vitamindir, her zaman tüketilmesi gerekir, gribe de çok faydalı. Bildiğimiz gibi kış mevsiminde C vitamini sağlık için başlı başına büyük bir etki oluşturuyor" diye konuştu.

Pazarcı esnafı ise narenciye ürünlerinin bu dönemde en çok tercih edilen ürünler olduğunu vurguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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