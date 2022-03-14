KİLİS (İHA) - Soğuktan donan yaralı şahin tedavi altına alındı

GAZİANTEP Kilis'de taziye çadırı kurmak için seyir eden belediye işçisi tarlada soğuktan dondağu tahmin edilen ve nesli tükenmek üzere olan kızıl şahin, buldu. Belediye işçisinin bulduğu yaralı hayvan yapılan tedavisini ardından yeniden doğaya salınacak.

İslahiye Belediyesinde görev yapan Oman Nohutçu, bir mahalleye taziye çadırı kurmaya giderken Kilis' bağlı Yukarıbilenler Köyü'ndeki bir tarlada yaralı halde şahin gördü. Şahinin canlı olduğunu fark eden belediye işçisi Nohutçu, yaralı hayvanı İslahiye ilçesine getirerek, Doğa Koruma ce Milli Parklar Şube Şefliği personeline teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan şahinin herhangi bir yarası tespit edilemezken, hayvanın soğuktan donma tehlikesi yaşadığı yada açlıktan bitkin düşmüş olabileceği tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi bulunan ve koruma altında olan kızıl şahin ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesine gönderildi. Burada gerçekleştirilecek kapsamla bir tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı hayvanı bulan Osman Nohutçu, "Cenaze bulanan bir mahalleye taziye çadırı kurmak için seyir ediyordum. Kilis'in Yukarıbilenler Köyündeji bir tarlanın kenarında hareketsiz duran bir hayvan gördüm. Yaralı hayvanın şahin olduğunu anlayınca sessizce yaklaştım. Tepki vermeyince hemen araca aldım. İslahiye'ye getirdim. Milli Parklar İslahiye şefliğine teslim edeceğiz" dedi.

Yaralı şahine müdahale eden Yusuf Yıldızgil, bir ayağının soğuktan donduğunu aynı zaman da dilinde yara olduğunu ifade etti. Yıldızgil, yaralı hayvanın önce Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şube şefliğine ardından ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesine gönderileceğini kaydetti.