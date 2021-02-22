Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı
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Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı

22.02.2021 08:36 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:16

ABD'yi kasıp kavuran soğuklarla birlikte yaşanan dramlara Texas'ta 11 yaşındaki bir çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi eklendi. Yaşlı insanların cansız bedenlerinin sokaklarda bulunduğu ABD'de toplam ölü sayısı 70'i aştı. Yetkililer son dönemde hastanelere rekor sayıda başvuru yapıldığını belirtti.

Soğuk havalar nedeniyle enerji sistemlerinin çalışamaz duruma geldiği ve hayatı felç ettiği ABD'de şu ana kadar yaşanan ölüm olaylarının 70'i aştığı bunun 40'tan fazlasının Texas'ta yaşandığı belirtiliyor.

Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı

AİLESİYLE KARAVANDA KALAN ÇOCUK DA ÖLDÜ

Yetkililer ülkede büyük dramların yaşandığını bazı yaşlı insanların cansız bedenleri sokaklarda bulunduğunu bildiriyor. Son olarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun ailesiyle birlikte karavanda yaşadığı öğrenildi.

Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı

HASTANEYE REKOR BAŞVURU

Texas'taki sağlık yetkilileri son dönemde hipotermi nedeniyle hastaneye gelenlerin inanılmaz rakamlara ulaştığını belirterek, "Kontrolsüz bir şekilde titreyecek kadar uzun süredir üşümüş olan insanlar vardı, bilinç seviyeleri azalmış olabilir, bu da uzun bir süre hipotermi olanlarda yaşanıyor. Tedavi edilmediği takdirde hipotermi beyni etkilemeye başlayarak hareket etmeyi zorlaştırır" dedi.

Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı

MARKETLERDEKİ RAFLAR BOŞALDI

Yetkililer, önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda da uyardı. Yerel yardım kuruluşları halka gıda yardımları dağıtmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla evlerine su taşımaya çalışırken, marketlerde de rafların neredeyse tamamının boş kaldığı dikkat çekti.

Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı
Halka gıda yardımı yapılıyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklanıyor. Olağan dışı hava koşulları, ABD'nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı
Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı
Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı
Haber Yorumları (13)
YABANCI: Tum ülkeyi kotulemek karslamak bedua eetmeye en büyük irkciliktir. tanimadiginiz insanlar hakinda vicdanınlimi vicdansizmi namuslumu namussuzmu imanlimi imansiz merhametlimi degilmi henüz tanimadinizkimseler için niye bedua edersiniz Allah kafirbile olsa incitme diyor dua ederken kafirlerin kahru perisan eyle deriz ama tum ülkeye karşı genelleme yapmamamiz gerekiyor yani ararinda musluman olanda var hem turkiyedede cok ateist kafir var onlara bedua etmiyorsunuz sadece yurtdisindami ateist kafir var. evladınız anneniz babanız cok agir hasta olsa turkiyede tedavisi olmasa ilk gitmek isteyeceginiz ulkelerden biri ya amerikaya yada almanyaya girersiniz orada tedavisi varsa çocuğunuzu alip orslara girersiniz.
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REF: Gelin suriyeliyiz diyin bizde ağalar paşalar gibi bakarlar
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FFF: koronadan olenleri soguktan olenler yapan amerika
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