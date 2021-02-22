Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı

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Soğuk havalar nedeniyle enerji sistemlerinin çalışamaz duruma geldiği ve hayatı felç ettiği ABD'de şu ana kadar yaşanan ölüm olaylarının 70'i aştığı bunun 40'tan fazlasının Texas'ta yaşandığı belirtiliyor.

AİLESİYLE KARAVANDA KALAN ÇOCUK DA ÖLDÜ

Yetkililer ülkede büyük dramların yaşandığını bazı yaşlı insanların cansız bedenleri sokaklarda bulunduğunu bildiriyor. Son olarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun ailesiyle birlikte karavanda yaşadığı öğrenildi.

HASTANEYE REKOR BAŞVURU

Texas'taki sağlık yetkilileri son dönemde hipotermi nedeniyle hastaneye gelenlerin inanılmaz rakamlara ulaştığını belirterek, "Kontrolsüz bir şekilde titreyecek kadar uzun süredir üşümüş olan insanlar vardı, bilinç seviyeleri azalmış olabilir, bu da uzun bir süre hipotermi olanlarda yaşanıyor. Tedavi edilmediği takdirde hipotermi beyni etkilemeye başlayarak hareket etmeyi zorlaştırır" dedi.

MARKETLERDEKİ RAFLAR BOŞALDI

Yetkililer, önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda da uyardı. Yerel yardım kuruluşları halka gıda yardımları dağıtmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla evlerine su taşımaya çalışırken, marketlerde de rafların neredeyse tamamının boş kaldığı dikkat çekti.

Halka gıda yardımı yapılıyor.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklanıyor. Olağan dışı hava koşulları, ABD'nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.