Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
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Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba

13.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:57
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba

AYDIN'da Türk Kızılayı gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı soğuk ve yağmurlu havada uygulama yapan 150 polise sıcak çorba ikram etti.

AYDIN'da Türk Kızılayı gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gece yarısı soğuk ve yağmurlu havada uygulama yapan 150 polise sıcak çorba  ikram etti.

Türk Kızılayı gönülleri, soğuk havada kentin değişik noktalarındaki giriş, çıkışlarda sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerini kontrol eden ve güvenliği sağlayan polis ekipleri için evlerinde çorba hazırladı. Hazırlanan çorbalar, gece yarısı polis kontrol noktalarına tencere ile götürüldü.

'EMNİYETİMİZİN YANINDAYIZ'Türk Kızılay Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin Mezkit, çorba dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sokak kısıtlamasında 'Emniyetimiz, Emniyetinizdir' diyerek nöbet tutan polisimize, sıcak çorba ikam edip onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Türk Kızılayı her zaman emniyetimizin ve sağlıkçılarımızın yanındadır. Gönüllü arkadaşlarımız, evlerinde pişirmiş oldukları tarhana çorbalarını ikram etti" dedi.Aydın - İzmir Otoyolu kontrol noktasına görevli Grup Amiri Baş Polis Ali Karahanlı ise kendilerine yapılan çorba ikramları için Kızılay gönüllülerine teşekkür edip, "Kızılay olarak bizi onurlandırdınız. Bu soğuk günde içimizi ısıttınız. Sıcak çorbanız ve gelişiniz ile bizleri hoşnut ettiniz" dedi.

Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba
Soğuk havada görev yapan polislere sıcak çorba

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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