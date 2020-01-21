21.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:46

Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları ve bazı yollar buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kent sakinleri araçlarını, üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan

Hava sıcaklığının sıfırın altında ..? derece kaydedildiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, soğuk hava ve yoğun sis etkili oluyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Yüksel Delibalta Caddesinde şebekeden sızan suyun donması nedeniyle metrelerce yükseklikte buz kütlesi oluştu.

İlçede kırağı tutan ağaçlar ise güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan-Göle kara yolunun Ovapınar mevkinde ise yiyecek arayan bir kurt görüntüye yansıdı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Beyaza bürünen şehir merkezinde Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli'de 67 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kent genelinde önceki günden itibaren aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının yerini soğuk havaya bırakmasıyla dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.

Kaynak: AA

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