Van Damme müslüman mı, dini ne? Van Damme Hayatı ve Biyografisi!

Aksiyon filmleriyle tanınan Belçikalı eski dövüş sanatçısı ve aktör Van Damme müslüman mı? Van Damme kimdir? Van Damme kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Van Damme Hayatı ve Biyografisi! merak ediliyor. Babası Valon ve Yahudi kökenlidir, anne tarafından ise Flamandır. Peki, Van Damme müslüman mı? Van Damme kimdir? Van Damme kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Van Damme Hayatı ve Biyografisi! Detaylar haberimizde!

VAN DAMME MÜSLÜMAN MI?

Sosyal medyada Van Damme'nin olduğu iddia edilen "Müslüman olduktan sonra hiçbir yönetmenden rol teklifi almadım. Ama önemli değil. Kainat sınavında doğru rolü aldığıma inanıyorum" sözleri iddia edilenin aksine Van Damme'ye ait değildir. Van Damme bir röportajında tüm dinlere eşit olduğunu söylemiştir.

VAN DAMME KİMDİR?

Van Damme, 18 Ekim 1960'ta Belçika'nın Berchem-Sainte-Agathe kentinde Eliana ve Eugène van Varenberg'in oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Valon ve Yahudi kökenlidir, anne tarafından ise Flamandır.

Jean-Claude Van Damme, on yaşındayken dövüş sanatlarına başladı. Babası kendisini Shotokan karate okuluna kaydettirdi??.[6] Dövüş stillerini Shotokan Karate ve Kickboks oluşmaktadır. Sonunda karate'de siyah kuşak kazandı. Fiziksel gelişimini sağlamak için ağırlık kaldırmaya başladı. Sonunda Bay Belçika vücut geliştirme unvanını aldı. 16 yaşındayken, beş yıl boyunca bale okuluna gitti. Van Damme'a göre, bale "bir sanattır, ama aynı zamanda en zor sporlardan biridir. Eğer bir bale egzersizi yapabilirseniz başka sporlarda da egzersiz yapabilirsiniz."

VAN DAMME FİLM KARİYERİ

Jean-Claude Van Damme ve çocukluk arkadaşı Michel Qissi, 1982 yılında, yıldız olma umuduyla Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Her ikisi de, Breakin adlı filmde figüran olarak yer aldılar. Bu filmde dans figürleri sergilediler. Formunu korumak ve idmanlarını aksatmamak adına anlaştığı bir spor salonunun ücretsiz temizliğini ve işletmesini yapıyordu. O sıralard

a kısa süreli taksi şoförlüğü, gece kulüplerinde korumalık, pizzacılık gibi günlük işler yaptı. 1983 yılında Fransız yapımı Rue Barbare adlı filmde figuran bir polis rolü aldı. 1984 yılında Breaking adlı break-dance filminde figüranlık yaptı. Aynı yıl Monaco Forever adlı 40 dakikalık bir kısa parodi filmde 5 dakikalık kısa rolüyle eşcinsel bir karateciyi canlandırdı. Bu filmden sonra film çevirmek için Hong Kong'a gitti, ancak istediği başarıyı elde edemeyince şansını Hollywood'da denemeye karar verdi. Ünlü aksiyon starlarından ufak roller almak için yardım istedi. Tek verilen şans Predator filmindeki yaratık kostümünü giymek oldu. Deneme çekimleri sırasında Jean-Claude Van Damme ile yapımcı arasında problem çıkınca rolü iptal oldu. Bazı fitness ve Uzak Doğu sporları dergilerine pozlar verdi. O sıralarda (aktörün söylediğine göre) İngilizce öğrenmek için Taş Devri'ni izliyordu. 1986'da Asla Teslim Olmak Yok filminde oynadı. Rolü kısaydı ve kötü adam karakterindeydi ancak bu bazı çevrelerce onun fark edilmesini sağladı. 1988'de ufak bütçeli sıradan bir ajan filmi olan Kara Kartal'da oynadı. Ancak yine de bu filmler aktörün beklediği çıkışı yapmasına yetmemişti.

Bir gün Cannon Films'in sahiplerinden Menahem Golan'ın ofisini arayıp randevu ister. Defalarca randevu alıp atlatılan aktör Menahem Golan'ı dışarıda görmeye çalışır. Bir gün restoranta öğlen yemeğinden tam çıkarken Jean Claude onun önünü keser ve başının üstüne bir tekme atar. Menahem Golan bu ilginç ve etkileyici tanışma vesilesiyle Van Damme'ı uluslararası aksiyon starı yapacak rolü Bloodsport adlı film projesiyle birlikte başlatır. Filmin kısa sürede tüm dünyadaki gişe başarısından sonra Van Damme aksiyon/macera filmlerinin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. 1989 yılında yakın çekim planları ve değişik kamera açıları ile dikkatleri çeken Cyberpunk-bilimkurgu filmi olan Cyborg,'da oynadı. Filmin bir sahnesinde gözüne gelen plastik bıçak sonucunda kör olan oyuncuya 50.000 dolar tazminat ödemek zorunda kalan Van Damme konu hakkında çok üzgün olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Cannon Film şirketiyle 3 filmlik bir anlaşmaya imza atmış olan aktör bu sözleşmenin son filmi olan Kickboxer için senaryosunu beğenmesem de hikâyeyi daha iyi bir hale getirmek için kendimden bir şeyler katmak ve oynamak zorundaydım diyor. Cannon film şirketi altın çağını yaşamasına rağmen kalitesini günden güne düşüren b sınıfı filmlere imza atmaya başlamıştı ve bu rollerin birçoğunu Jean Claude'a teklif etmişlerdi. Ancak aktör senaryoların ve rollerin öncekilere oranla önemsiz ve anlamsız olduğunu belirterek Cannon şirketi ile bağlarını koparttı.

Universal Studios'la yaptığı 6 filmlik anlaşma ile daha nitelikli ve daha büyük bütçeli projelerden önemli paralar kazanmaya başladı. Daha sonra senaryolarına katkıda bulunduğu Lionheart, Death Warrent, Double Impact ve Universal Soldier gibi aksiyon filmlerinde kariyerinin altın çağını devam ettirdi.

VAN DAMME'NİN ÖZEL HAYATI

990'ların ortalarına gelindiğinde, sürekli çekim ve filmlerinin tanıtımı yüzünden strese giren Van damme, haftada 10,000 doların üzerinde para harcayarak Kokain alışkanlığını geliştirdi. 1996 yılına kadar günde 10 grama kadar almaktaydı. 1999 yılında bu suçtan dolayı tutuklandı. Uyuşturucu rehabilitasyon girişimleri başarısız oldu ve soğuk hindi ve egzersiz ile bağımlılığını azaltmaya çalıştı. 1998 yılında, kendisine Bipolar bozukluk tanısı konuldu. 2011 yılında, Jean-Claude Van Damme: Kapalı Kapılar Ardında adlı İngiliz reality show'u programında kendisi ile ilgili durumu tartışıldı. Bu programda Van damme şöyle konuştu: Bazen beni seversin, ve bazen benden nefret edersin. Ama ne yapabilirim? Ben mükemmel değilim...Ben ileri derecede bipolarım, ve ben bunun için ilaç alıyorum... Gençken, okula giderken sabah gökyüzü maviydi ve bana gökyüzü siyah gibi geliyordu. Çok üzülüyordum. Van Damme bugüne kadar dört farklı kadınla beş kez evlenmiştir.