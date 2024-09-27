o7 ne demek sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Başta sosyal medya platformları Twitter, İnstagram, Tiktok ve Facebook'ta olmak üzere yorumlarda özellikle karşımıza çıkan o7 ne demek anlamı sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinemeyebiliyor. Haberimizde o7 ne demek? Sosyal medyada kullanılan o7 anlamı nedir? o7 asker selamı mı demek? İşte detaylar!

o7 NE DEMEK?

o7 asker selamı demektir. "o" harfi baş bölgesini, "7"rakamı ise selam veren kol ve eli temsil eder. "o" ve "7" karakterleri yan yana gelince asker selamı veren bir görüntüyü anımsatan ifade ortaya çıkar. Sosyal medyada daha çok yorumlarda gördüğümüz o7 ifadesini kullanıcılar genellikle paylaşılan postlarda saygı duydukları bir şeyi ifade etmek için o7 yorumunda bulunurlar. Özetle saygı duyulduğunu belirmek için o7 yazılır.

asker selamı

ASKER SELAMI NEDİR?

Asker selamı, saygı göstermek için kullanılan bir jest veya başka bir eylemdir. Yaygın askerî geleneklerden biridir. Komutan ve büyük rütbeli subayı selamlarken, bayraktan, İstiklal Marşından veya başka bir sembolik melodiden farklı olarak, bakış yönüne doğru olmalıdır. Böylece, saygıdeğer selamlama oluyor.