Sofya Büyükelçisi Ulusoy'dan soydaşlara iftar
TÜRKİYE'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk tarihinin önemli yerlerinden olan Tuna Nehri boyundaki Vidin kentinde, soydaşlarla iftarda bir araya geldi.
TÜRKİYE'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk tarihinin önemli yerlerinden olan Tuna Nehri boyundaki Vidin kentinde, soydaşlarla iftarda bir araya geldi.
Sofya Büyükelçi Hasan Ulusoy, ramazan ayında Sofya'da düzenlediği iftarları, ülkede yaşayan Müslümanlar ve soydaşların bulunduğu kentlerde sürdürüyor. Türk tarihinde önemli yerlerden olan Tuna Nehri boyundaki Vidin'e giden Büyükelçi Ulusoy, burada çok az sayıda kalan soydaşların köylerinde ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini de ileterek, dertlerini ve beklentilerini dinledi. Köylerden Lom'da yaşayan yaşlı bir soydaş kadın, Ulusoy'a kendi elleriyle işlediği geleneksel Türk işi masa örtüsü hediye etti. Büyükelçi Ulusoy, yaşlı kadının elini öperek, göz nuru örtüyü kızının çeyizine koyacaklarını söyledi.
Bulgaristan'ın en fazla göç veren bölgelerinden olan Vidin'de ekonomiyi ve turizmi canlandırmak üzere Belediye Başkanı Ognyan Tsenkov ile de kapsamlı görüşme yapan Büyükelçi Ulusoy, gün içinde kent ve çevresinde metruk hale gelmiş tarihi camileri de gezerek, durumlarını inceledi ve restorasyon imkanları konusunda bilgi aldı.
Vidin'de Osman Pazvaztoğlu'nun yaptırdığı ibadete açık tek tek camide verilen Büyükelçilik iftarına, Başmüftülük yetkilileri ve Müslüman cemaatin yanı sıra, Bulgar konuklar, Vidin Bölge Belediye Başkanı, savcı gibi yerel yöneticilerle, iş insanları, Bölge Ortodoks Metropoliti de katıldı.
- Bulgaristan
Sofya Büyükelçi Hasan Ulusoy, ramazan ayında Sofya'da düzenlediği iftarları, ülkede yaşayan Müslümanlar ve soydaşların bulunduğu kentlerde sürdürüyor. Türk tarihinde önemli yerlerden olan Tuna Nehri boyundaki Vidin'e giden Büyükelçi Ulusoy, burada çok az sayıda kalan soydaşların köylerinde ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini de ileterek, dertlerini ve beklentilerini dinledi. Köylerden Lom'da yaşayan yaşlı bir soydaş kadın, Ulusoy'a kendi elleriyle işlediği geleneksel Türk işi masa örtüsü hediye etti. Büyükelçi Ulusoy, yaşlı kadının elini öperek, göz nuru örtüyü kızının çeyizine koyacaklarını söyledi.
Bulgaristan'ın en fazla göç veren bölgelerinden olan Vidin'de ekonomiyi ve turizmi canlandırmak üzere Belediye Başkanı Ognyan Tsenkov ile de kapsamlı görüşme yapan Büyükelçi Ulusoy, gün içinde kent ve çevresinde metruk hale gelmiş tarihi camileri de gezerek, durumlarını inceledi ve restorasyon imkanları konusunda bilgi aldı.
Vidin'de Osman Pazvaztoğlu'nun yaptırdığı ibadete açık tek tek camide verilen Büyükelçilik iftarına, Başmüftülük yetkilileri ve Müslüman cemaatin yanı sıra, Bulgar konuklar, Vidin Bölge Belediye Başkanı, savcı gibi yerel yöneticilerle, iş insanları, Bölge Ortodoks Metropoliti de katıldı.
- Bulgaristan
Kaynak: DHA