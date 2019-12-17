SOCAR, Ukrayna'daki faaliyetlerini genişletecek

17.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:14

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunduğu tören sonrasında Aliyev ve Zelenskiy ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ukrayna arasında anlaşmalar imzalandı. İş koşullarının düzenlenmesi konusunda iş birliği ile iki ülke hükümetleri arasında iletişim hattının kurulması hakkındaki anlaşmalara, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko imza attı.

İmza töreninin ardından Aliyev ve Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu fakat ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Ukraynalı mevkidaşıyla ticaret hacminin artırılmasının yanında ortak sermaye yatırımı projelerini de konuştuklarını bildiren Aliyev, hem Ukrayna'dan Azerbaycan'a, hem de Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yatırımlar konusunda somut önerilerin olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Ukrayna'da uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini belirten Aliyev, "Ukrayna'da SOCAR'ın 60'tan fazla benzin istasyonu, 4 petrol toplama merkezi var. Bugün SOCAR'ın Ukrayna'daki faaliyetlerini genişletmesi ve bu konuda somut adımlar atılması konusunda anlaştık." dedi.

Ukrayna ile tarım ve turizm alanındaki ilişkileri de geliştirmek istediklerini kaydeden Aliyev, "Son yıllarda Azerbaycan'da lojistik ve altyapı sektörlerine büyük yatırım yapıldı. Azerbaycan topraklarından da geçen Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorları uluslararası iş birliğine yeni bir ivme kazandırmaktadır. Doğu-Batı ulaşım koridoru, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Viking projesi gibi projeler ülkelerimizi ve daha geniş anlamda bölgesel iş birliğini daha da güçlendirecektir." diye konuştu.

"Azerbaycan şirketlerini Ukrayna'daki özelleştirmeye davet ediyorum"

Zelenskiy de Azerbaycan ve Ukrayna'nın zor zamanlarda birbirini desteklediğini, Azerbaycan'ın Ukrayna için her zaman güvenilir dost ve stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Azerbaycan mobil operatörü Bakcell'in Vodafone Ukrayna'nın hisselerini almasının karşılıklı yatırımlar açısından iyi bir örnek olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Azerbaycan şirketlerini Ukrayna'daki özelleştirmeye aktif katılım sağlamaya davet ediyorum. SOCAR 10 yıldır Ukrayna'da başarılı faaliyet gösteriyor. Biz de petrol ve doğalgaz ürünlerinin üretim ve taşınmasında elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ulaştırma ve hava taşımacılığı alanlarındaki iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını aktaran Zelenskiy, Aliyev'le uçak üretimi konusunu da konuştuklarını belirtti.

Dağlık Karabağ sorununu ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaları da müzakere ettiklerini söyleyen Zelenskiy, iki ülkenin birbirini, ülkelerin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin temin edilmesi konularında da desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA