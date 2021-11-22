SOCAR'dan Aliağa'ya Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı

ALİAĞA, İZMİR (Habermetre) - Karabağ Zaferi'nin Birinci Yılına Özel 20 Bin Fidan

SOCAR Türkiye, Azerbaycan Karabağ Zaferi'nin birinci yılında, bağımsızlık yolunda şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak amacıyla Aliağa'da 'Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı' oluşturdu. 20 Bin fidanın toprakla buluşacağı hatıra ormanında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Samurlu Mahallesi'nde SOCAR Türkiye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Aliağa Orman İşletme Şefliği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, siyasi parti temsilcileri, Samurlu Mahalle Muhtarı Fikri Narşap, SOCAR üst yöneticiler ile kurum müdürleri katıldı. Fidan dikim etkinliği şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.

SOCAR TÜRKİYE CEO'SU ZAUR GAHRAMANOV: "TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Etkinliğin açılış konuşmasını SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov yaptı. 8 Kasım'da Azerbaycan halkı için büyük zaferin ilk yıl dönümünü kutladıklarını belirten Gahramanov, "44 gün süren haklı mücadelemizde Türkiye her zaman yanımızda oldu. Birçok şehit versek de büyük bir zafer kazandık. Burada dikeceğimiz fidanlarla şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını yaşatacağız. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu hiçbir zaman unutmayacağız. Azerbaycan'ın en büyük yatırımları Aliağadadır. Bir millet iki devlet olarak büyük işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ZAFER DERİNCE: "ŞEHİTLERİMİZİ VE BAĞIMSIZLIK GÜNÜNÜ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Azerbaycan halkının yanında olmak ve Karabağ şehitlerini unutturmamak adına organize edilen fidan dikim etkinliğine tüm desteği verdiklerini ifade eden İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yaklaşık 467 dekarlık alana değişik türlerden toplam 170 bin fidan dikilecek. Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı için dikilecek fidanlar ayrı bir anlam kazanacak. Şehitlerimizi ve bağımsızlık gününü unutturmayacağız" dedi.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "HATIRA ORMANIMIZ HAYIRLI, BAĞIMSIZLIĞIMIZ DAİM OLSUN"

Azerbaycan bayrağını Karabağ'da dalgalandırmanın büyük gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "30 yıla yakın işgal, yüzlerce şehit ve evlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyona yakın Azerbaycan vatandaşımız. Karabağ, Azerbaycan ve Türkiye'nin yıllardır süre gelen kanayan yarasıydı. 27 Eylül sabahı başlayan harekattan ta ki 44 gün süren mücadele sonunda elde edilen zafere kadar. Tek millet iki devlet anlayışımızı tüm dünyaya gösterene kadar. Azerbaycan bayrağını Karabağ'da dalgalandırmayı Allah bize nasip etti. Burada şehitlerimiz anısına 20 bin fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Azerbaycan halkımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Hatıra ormanımız hayırlı, bağımsızlığımız daim olsun" dedi.

ALİAĞA KAYMAKAMI ÖMER KARAMAN: "HATIRA ORMANI KARABAĞ ZAFERİNİN SEMBOLÜ OLACAKTIR"

Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı'nın hem İzmir hem Aliağa için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Karabağ zaferi Azerbaycan ve Türk halkının dualarıyla kazanılmıştır. Bu hatıra ormanı Karabağ zaferinin ve destanının sembolü olacaktır. Aliağa, sanayisinin yanı sıra turizmi, doğası ve tarihi ile de ön plana çıkan İzmir'in incisi konumuna gelmiştir. Aliağamızda ormanlarımızı ve yeşili korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturarak fidanlara can suyu verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet