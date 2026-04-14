Haberler

Linçlere isyan etti! Melis İşiten: Bunu normalleştiremiyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Melis İşiten, son dönemde maruz kaldığı linçlere isyan etti. Tanımadığı insanların ağır sözler söylemesini anlamlandıramadığını belirten İşiten, “Çok üzülüyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan Melis İşiten, sosyal medyada yaşanan linç kültürüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen sert eleştiriler karşısında zorlandığını ifade etti.

“ÇOK SIKILDIM, ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

İşiten, yaşadığı sürecin kendisini duygusal olarak yıprattığını açıkça dile getirdi.

“Çok sıkıldım. Hiç beslenmiyorum… Çok üzülüyorum” sözleri dikkat çekti.

“BUNU NORMALLEŞTİREMİYORUM”

Sosyal medyadaki sert dilin kendisini en çok etkileyen taraf olduğunu belirten oyuncu, tanımadığı insanların ağır ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

“Hiç tanımadığım birinin durduk yere küfretmesini aklım almıyor” diyerek yaşadığı rahatsızlığı ifade etti.

“BEN ÖYLE BİRİ DEĞİLİM”

İşiten, kendisinin kimse hakkında kötü konuşmadığını vurgulayarak şu sözlerle sitem etti:

“Tanımadığım kimse hakkında kötü konuşmuyorum. Niye beni tanımadan benim hakkımda konuşuyorlar diyorum.”

Musa Can Çayan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

