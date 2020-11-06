Sobadan zehirlenen imam yoğun bakımda

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye Köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı Furkan Çengel, hastaneye kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye Köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı Furkan Çengel, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Hamidiye Köyünde meydana geldi. İmam Furkan Çengel'in sabah ve öğle namazı için camiye gelmediğini fark edip, bir sorun olduğunu düşünen cami cemaati, yaşadığı eve giderek kapısını çaldı. Cami cemaati, bir süre bekledikten sonra açılmayan kapıyı kırarak girdikleri evde, Furkan Çengel'in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çengel'i ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen cami imamı Furkan Çengel, durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK