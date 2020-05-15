Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı...
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Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı...

Koronavirüs salgını döneminde üye sayısı artan online film ve dizi izleme platformu Netflix'in merakla beklenen bilimkurgu dizisi Snowpiercer, 25 Mayıs'ta geliyor.

Snowpiercer: Netflix'in Oscar ödüllü Parazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun filminden uyarladığı...
15.05.2020 02:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:20

Koronavirüs salgını döneminde üye sayısı artan online film ve dizi izleme platformu Netflix'in merakla beklenen bilimkurgu dizisi Snowpiercer, 25 Mayıs'ta geliyor.

Snowpiercer, bu yıl düzenlenen Oscar ödül törenlerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alan Prazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun 2013 yılında yaptığı aynı isimli filmden uyarlama.

Şubat ayında düzenlenen Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazanmış; Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar'ı kazanmıştı.

Konusu

Bong Joon Ho'nun 2013 yılında çevirdiği ilk İngilizce film olan Snowpiercer, dünyanın bir buz küresine dönmesinden yedi yıl sonra yeryüzünde yaşayan son insanların 1.001 vagonlu trendeki hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor.

Trende ön tarafta yaşayan ve bütün kaynakları tüketen elitler ile arkada yolculuk eden yoksullar arasındaki sınıf farkı dolayısıyla ortaya çıkan mücadele dizinin konusunu oluşturuyor.

Film de 1982'de yayımlanan Fransız çizgi romanı Le Transperceneige'den uyarlanarak çevrilmişti.

Oyuncuları

Bong Joon Ho'nun yapımcısı olduğu dizinin oyuncuları arasında Oscar ödüllü Jennifer Connelly, Tony ödüllü Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ve Jaylin Fletcher var.

Oyuncu Jennifer Connelly, dizi ile ilgili Empire dergisine yaptığı açıklamada, "Yapım sınırlı kaynaklar, sosyal adaletsizlik ve güç ile servetteki hiyerarşilerden bahsediyor. Bugünle ilişkili bazı konuları ele almak için iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Hem de aynı zamanda eğlenceli, o yüzden çok heyecanlı" açıklamasında bulundu.

Filmin yarattığı tartışma

Filmin 2013'te yayımlanan orijinal kadrosunda Chris Evans, Octavia Spencer, Tilda Swinton, John Hurt ve Ed Harris gibi oyuncular vardı.

Snowpiercer filminin ABD'deki dağıtım hakları #metoo (Ben de) hareketiyle hakkındaki cinsel saldırı ve taciz suçlamaları ortaya çıkan ve tecavüzden hüküm giyen yapımcı Harvey Weinstein'ın şirketine aitti.

Harvey Weinstein, Bong'dan filmin 20 dakikasını kesip yeniden yazmasını istemiş; yönetmenin bunu reddetmesi üzerine film ABD'de sadece sekiz salonda vizyona girmişti.





Her hafta bir bölüm

Kıyamet sonrasında geçen distopik bir bilim kurgu olan Snowpiercer dizisi, Netflix ve Amerikan televizyonu TNT'nin ortak yapmı.

Dizinin ilk ve ikinci bölümü WarnerMedia'nın sahibi olduğu TNT'de 17 Mayıs ve 24 Mayıs'ta yayımlanacak.

Ardından da Netflix bu iki bölümü platformuna 25 Mayıs'ta yükleyecek.

Sonraki bölümler de her hafta TNT'de yayınlandıktan sonra Netflix'e gelecek.

Dizinin ilk sezonu toplam 10 bölüm olacak; ikinci sezonuna da şimdiden onay verildi.

Parazit de dizi oluyor

TNT, filmin ilk yayın haklarını 2015 yılında satın almıştı; ancak sonraki yıllar içinde senaristlerin ve yapımcıların değişmesi ile dizi bir türlü çekilememişti.

5 yıllık bir gecikmeden sonra dizinin yapımı sonunda tamamlandı.

Dizinin yönetmenliğini ise James Hawes üstlendi.

Aynı zamanda Bong Joon Ho'nun Oscar kazanan Parazit filmi de Amerikan televizyonu HBO tarafından diziye dönüştürülüyor.

BBC

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