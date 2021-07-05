Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında
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Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında

Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dijital dergimiz Snob Magazin, altıncı sayısıyla yayında. Temmuz & Ağustos sayısının ic¸erigˆi yine dopdolu, enerjik ve rengarenk. Kapak konuğumuz son dönemin yükselen sanatçılarından Tuğba Yurt oldu. Altıncı sayımızı Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden okuyabilirsiniz. İşte altıncı sayının içeriği...

Maya Ajans'ın Genel Müdürü Esra Yılmaz Abdullahoğulları önderliğindeki Snob Magazin Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini Arif Hür, Genel Yayın Koordinatörlüğünü Esra Aslan, Görsel tasarım ve grafiğini Demet Kansak Potur yapıyor.

KAPAK KONUĞUMUZ: ÜNLÜ SANATÇI TUĞBA YURT

Snob Magazin Dergisi'nin kapak konugˆu; Seslendirdiği şarkılarla gençlerin sevgilisi haline gelen Tuğba Yurt oldu. Ünlü sanatçı, müzik kariyeri, Z kuşağı ile kurduğu bağ, pandemi sürecinde yaşadıkları, Eurovision hakkındaki düşünceleri, aşka bakışı ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜM MERAK EDİLENLER BU SAYIDA

Derginin ic¸erigˆinde; Alanında uzman kis¸ilerle yaptığımız o¨zel söyleşiler, cemiyet ve magazin du¨nyasındaki en sıcak gelis¸meler, Ara Güler biyografisi, düğün rehberi, yaz trendleri, astrolojiye dair merak edilenler, sağlık konuları, makyaj trendleri ve mekan tavsiyeleri yer alıyor.

Dergiyi Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden kolayca okuyabilirsiniz.

DERGİYİ, DERGİLİK ÜZERİNDEN OKUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN:

https://dergilik.com.tr/magazine/snob-magazin-temmuz-0/62764

Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında
Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında

Kaynak: Snob Magazin

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