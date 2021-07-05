Snob Magazin Dergisi altıncı sayısıyla yayında

Dijital dergimiz Snob Magazin, altıncı sayısıyla yayında. Temmuz & Ağustos sayısının ic¸erigˆi yine dopdolu, enerjik ve rengarenk. Kapak konuğumuz son dönemin yükselen sanatçılarından Tuğba Yurt oldu. Altıncı sayımızı Turkcell Dergilik uygulaması üzerinden okuyabilirsiniz. İşte altıncı sayının içeriği...