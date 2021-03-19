SMS faturaya geçenler kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kağıt tasarrufu ile ağaç kesilmesini önlemeye yönelik olarak başlattığı SMS faturaya geçiş kampanyasının talihlileri belirlendi.

Bursa'da 1 milyon 400 binin üzerinde abonesi bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü, her yıl kağıt faturalalar için harcadığı 17,5 ton kağıdı asgariye indirerek ağaç kesilmesini önlemek maksadıyla 16 Aralık 2020'de SMS fatura kampanyası başlatmıştı. Doğayı korumak maksadıyla başlatılan kampanyaya katılan abonelerin cep telefonu ve tabletle ödüllendirileceği kampanyada kura çekimi yapıldı. BUSKİ Konferans Salonu'nda, Bursa 14. Noteri huzurunda yapılan ve sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayımlanan kura çekilişinde cep telefonu kazanan 16 talipli ile tablet kazanan 16 talihli belirlendi. 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında BUSKİ'nin Orhangazi Parkı'nda açacağı stantta düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak olan talihlilerin isimleri şöyle;

Cep telefonu kazananlar: Ahmet Erol, Nurettin Emmez, Esen Karasu, Yeşeren Mutlu, Turgut Şenarya, Necla Kaplan, Recep Ulu, Gülmustafa Olcer, Kemal Çelikbaş, Mustafa Şekerci, Ömür Can Kurtuluş, Ali Kümbetlioğlu, Havva Karagün, Semih Biricik, Ali Osman Türkmen, Halit Tarhan.

Tablet kazananlar: Mehmet Yazıcı, Nimet Hülya, Sibel Çavuş, Ali Rıza Yağcı, Yahya Güneş, Arif Ataç, Mustafa Aknur, Erhan Özet, Fatma Meral Özbarlas, Sedat Özçalık, Hüseyin Güner, İrem Eren, Mehmet Yılmaz, Sevginur Yıldız, Sedat Yıldırım, Canan Ak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı