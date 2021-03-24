SMO'dan PKK'ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü
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SMO'dan PKK'ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

24.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
SMO'dan PKK'ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Ayn İsa'da gerçekleştirdiği operasyonda YPG/PKK'ya mensup en az 21 terörist öldürüldü.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Ayn İsa'da gerçekleştirdiği operasyonda YPG/PKK'ya mensup en az 21 terörist öldürüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde Rakka'nın Tel Abyad ilçesi Ayn İsa kasabasında askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, YPG/PKK'ya mensup en az 21 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

SMO mensubu Suhail Tlass yaptığı açıklamada, "Şafak vaktinde Ayn İsa'nın Al-Yabsa köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerine yönelik askeri operasyon başlattık. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyonda en az 21 PKK'lı öldürülürken, pek çok PKK'lı da yaralandı" ifadelerini kullandı.

Tlass, SMO askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığını açıklarken, bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemek için askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı. - AYN İSA

SMO'dan PKK'ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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