SMA'lı Sare'nin annesi: Bir lokma az yesin, tedaviye ulaşsın diye çocuğumu aç bırakıyorum

ANTALYA'da, doğduktan 5 ay sonra SMA Tip 1 tanısı koyulan Sare Uluçay'ın (3) annesi Tülay Uluçay, gen tedavisi için 13,5 kilonun altında olma kriterini koruyabilmek için kızını kontrollü besliyor. Uluçay, "Bir lokma az yesin ve bu tedaviye ulaşsın, diye çocuğu aç bırakıyorum. Çaresiziz" dedi.

Antalya'da 4 yıl önce evlenen Süleyman (33) ve Tülay (33) Uluçay çiftinin ilk çocukları Sare, doğduktan 3 ay sonra sol kolundaki güçsüzlük nedeniyle doktora götürüldü. Pek çok tetkik ve tahlilin ardından 5 aylıkken SMA (Spinal Müsküler Atrofi) tip 1 tanısı koyulan Sare'nin ailesi, gen tedavisine ulaşmak için valilik izniyle başlattıkları kampanyaya destek istiyor. Gen tedavisi için 13,5 kilonun altında olma kriteri nedeniyle ailesi tarafından kısıtlı beslenen Sare, hastalığına rağmen bez bebeğine sarılarak, gülücükleriyle etrafına umut saçıyor. Atatürk Devlet Hastanesi personeli olan ebe hemşire Tülay Uluçay, Sare'nin gen tedavisi alabilmesi için 13,5 kilonun altında olması gerektiğine dikkat çekti.

Gündüzleri çalıştığı için geceleri kızıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Süleyman Uluçay, "Sare'nin başındaki kanepe benim yatağım oldu. Sabaha kadar onun başındayım. Her yer makine. Sare biraz öksürse hemen aspire ediyorum. Lütfen, insanlar bize kulak versin. El birliğiyle bu kampanyayı tamamlayalım. Destek bekliyoruz" dedi.