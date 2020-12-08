SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı
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SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı

08.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:18
SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı

Sinan Ünen çifti, SMA Tip2 hastası 16.5 aylık bebekleri Ayaz için yurtdışında yapılan ve 2 milyon 100 bin dolara mal olan tedavi için bağış kampanyası başlattı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan, Mehtap- Sinan Ünen çifti, SMA Tip2 hastası 16.5 aylık bebekleri Ayaz için yurtdışında yapılan ve 2 milyon 100 bin dolara mal olan tedavi için bağış kampanyası başlattı.

Yaşadıkları Antalya'dan 2 yıl önce Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşip, bir otelin muhasebe bölümünde çalışmaya başlayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin Ayaz adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya geldi. Sağlıklı doğan bebek 6 aylıkken bacaklarını hareket ettirememeye başladı. Daha sonra hareketleri kısıtlanan bebeğe SMA Tip2 teşhisi koyuldu. Ailesi, şu an 16,5 aylık olan Ayaz için yurt dışında uygulanan ve bedeli 2 milyon 100 bin dolar olan tedavi için bağış kampanyası başlattı.

Anne Mehtap Sambur Ünen, "Oğlumun iyileşip, yürüyebilmesi için bu tedaviye ihtiyacı var. Tek hayalim, oğlumun elinden tutup yürüyebilmek" diyerek, kampanyaya destek çağrısı yaptı.65 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLANDIYasal izinle yurt dışında açılan yardım kampanyasında 65 bin dolar toplandı. Ayaz'ın sağlığına kavuşabilmesi için sayılı günler kaldığını anlatan Mehtap Sanbur Ünen, "Biliyoruz ki, tedavinin Türkiye'de de yapılması ya da masrafının karşılanması için uğraş veriliyor. Ancak bizim bekleyecek zamanımız kalmadı. Yüksek teknoloji gerektirdiği ve dünyanın en pahalısı olduğu belirtilen tedavi Avrupa ve ABD'de yapılıyor. Tedavinin ardından hastalar tamamen sağlığına kavuşabiliyor. Bedeli yaklaşık 2 milyon 100 bin dolar. Elbette bu parayı ödememiz mümkün değildi ve kampanya başlattık. Ama bugüne kadar 65 bin dolar toplandı. Ayağa kalkamayan Ayaz'ımızın hastalığa yakalanmadan önceki ilk 6 ayında olduğu gibi sağlıklı olmasını istiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz. Gerekirse, kampanyayı bir dernek, kurum ya da kuruluş üstlensin fark etmez, yeter ki canımız Ayaz'ımız sağlığına kavuşsun. Bir annenin en büyük acısının evlatla imtihan edilmesini öğrendiğim. Az çok demeden bizlere yardım ederek oğlumuzun sağlığına katkı bulunacak herkese minnettar ve duacı olacağımı bilinmesini isterim" dedi.Baba Sinan Ünen de zorlu mücadelelerinde kendilerini yalnız bırakmayıp, destek olmak isteyenlerin, hem Ayaz'ın sağlık durumu hem de kampanya ile ilgili bilgilere "@ayazbebek2019" adlı Instagram sayfasından ulaşabileceklerini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı da aileyi ziyaret ederek, sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu.


- Marmaris
SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı
SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı
SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı
SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı
SMA hastası Ayaz bebek için destek çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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