SKYE, VALORANT Öncü Ajanı

SKYE

E- Kılavuz Işık

Bir şahin figürü KUŞAN. Şahini ileri göndermek için ATEŞ ET. Şahini nişangahının baktığı tarafa yöneltmek için ATEŞ TUŞUNU BASILI TUT. Şahini havada uçarken kör edici bir bombaya çevirmek için yeteneği TEKAR KULLAN; bu özellik menzili veya görüş hattı içinde bir düşman olup olmadığını doğrular.