SKYE, VALORANT Öncü Ajanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SKYE, VALORANT Öncü Ajanı

SKYE, VALORANT Öncü Ajanı
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Öncü Ajan SKYE'ın Özel Yetenekleri ve Kullanımları

SKYE

E- Kılavuz Işık

Bir şahin figürü KUŞAN. Şahini ileri göndermek için ATEŞ ET. Şahini nişangahının baktığı tarafa yöneltmek için ATEŞ TUŞUNU BASILI TUT. Şahini havada uçarken kör edici bir bombaya çevirmek için yeteneği TEKAR KULLAN; bu özellik menzili veya görüş hattı içinde bir düşman olup olmadığını doğrular.

Özel YetenekEtki SüresiKullanma SüresiOyun içi ÜcretiAdetiE- Kılavuz Işık1-3 Saniye2.5 saniye2502

Q- Av Peşinde

Bir Tazmanya kaplanı figürü KUŞAN. Avcıyı gönderip onu kontrol etmek için ATEŞ ET. Hayvanı kontrol ederken birden ileri atılarak sarsıcı bir patlamaya sebep olmak ve doğrudan isabet alan düşmanlara hasar vermek için ATEŞ ET.

Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdeti Q- Av Peşinde 6 Saniye302501

C - Doğanın Şifası

İyileştiren bir figür KUŞAN. Şifa gücünü odaklayarak menzil içinde ve görüş hattındaki takım arkadaşlarını iyileştirmek için ATEŞ TUŞUNU BASILI TUT. Bu yetenek, şifa gücü tamamen tükenene kadar birden fazla kez kullanılabilir. Skye kendisini iyileştiremez.

Özel Yetenekİyileştirme MiktarıHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdetiC- Doğanın ŞifasıToplamda 100 Sağlık PuanıSaniyede 20 Sağlık Puanı2001

X - İzsürenler

Bir İzsüren figürü KUŞAN. En yakındaki üç düşmanın peşine düşecek üç tane İzsüren göndermek için ATEŞ ET. Bir İzsüren hedefine ulaştığında, hedefin görüşünü kısıtlar.

Özel YetenekDüşmanı Arama Süresiİzsürenlerin

CanıOyun içi ÜcretiAdeti X- İzsürenler15 Saniye150 Sağlık Puanı7 Küre1

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title