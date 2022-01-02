SKYE, VALORANT Öncü Ajanı
Öncü Ajan SKYE'ın Özel Yetenekleri ve Kullanımları
SKYE
E- Kılavuz Işık
Bir şahin figürü KUŞAN. Şahini ileri göndermek için ATEŞ ET. Şahini nişangahının baktığı tarafa yöneltmek için ATEŞ TUŞUNU BASILI TUT. Şahini havada uçarken kör edici bir bombaya çevirmek için yeteneği TEKAR KULLAN; bu özellik menzili veya görüş hattı içinde bir düşman olup olmadığını doğrular.
Q- Av Peşinde Bir Tazmanya kaplanı figürü KUŞAN. Avcıyı gönderip onu kontrol etmek için ATEŞ ET. Hayvanı kontrol ederken birden ileri atılarak sarsıcı bir patlamaya sebep olmak ve doğrudan isabet alan düşmanlara hasar vermek için ATEŞ ET. C - Doğanın Şifası İyileştiren bir figür KUŞAN. Şifa gücünü odaklayarak menzil içinde ve görüş hattındaki takım arkadaşlarını iyileştirmek için ATEŞ TUŞUNU BASILI TUT. Bu yetenek, şifa gücü tamamen tükenene kadar birden fazla kez kullanılabilir. Skye kendisini iyileştiremez. X - İzsürenler Bir İzsüren figürü KUŞAN. En yakındaki üç düşmanın peşine düşecek üç tane İzsüren göndermek için ATEŞ ET. Bir İzsüren hedefine ulaştığında, hedefin görüşünü kısıtlar. CanıOyun içi ÜcretiAdeti X- İzsürenler15 Saniye150 Sağlık Puanı7 Küre1 Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Özel YetenekEtki SüresiKullanma SüresiOyun içi ÜcretiAdetiE- Kılavuz Işık1-3 Saniye2.5 saniye2502
Özel YetenekKullanma SüresiHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdeti Q- Av Peşinde 6 Saniye302501
Özel Yetenekİyileştirme MiktarıHasar MiktarıOyun içi ÜcretiAdetiC- Doğanın ŞifasıToplamda 100 Sağlık PuanıSaniyede 20 Sağlık Puanı2001
Özel YetenekDüşmanı Arama Süresiİzsürenlerin
Q- Av Peşinde
Bir Tazmanya kaplanı figürü KUŞAN. Avcıyı gönderip onu kontrol etmek için ATEŞ ET. Hayvanı kontrol ederken birden ileri atılarak sarsıcı bir patlamaya sebep olmak ve doğrudan isabet alan düşmanlara hasar vermek için ATEŞ ET.
C - Doğanın Şifası
İyileştiren bir figür KUŞAN. Şifa gücünü odaklayarak menzil içinde ve görüş hattındaki takım arkadaşlarını iyileştirmek için ATEŞ TUŞUNU BASILI TUT. Bu yetenek, şifa gücü tamamen tükenene kadar birden fazla kez kullanılabilir. Skye kendisini iyileştiremez.
X - İzsürenler
Bir İzsüren figürü KUŞAN. En yakındaki üç düşmanın peşine düşecek üç tane İzsüren göndermek için ATEŞ ET. Bir İzsüren hedefine ulaştığında, hedefin görüşünü kısıtlar.
CanıOyun içi ÜcretiAdeti X- İzsürenler15 Saniye150 Sağlık Puanı7 Küre1
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri